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Yatırdığı parayı karşıdan bir el aldı. Neye uğradığını şaşırdı

Eskişehir'de bozulan su yükleme noktasının içerisinde parayı kabul eden insan elinin görüntüsü sosyal medyada şaşkınlığa neden oldu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 17:35
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Neye uğradığını şaşırdı. Eskişehir'de otomata yatırdığı parayı karşıdan bir el aldı.

Yatırdığı parayı karşıdan bir el aldı. Neye uğradığını şaşırdı
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün yüzde 70'lik su zammı kararının uygulanması öncesinde, vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturup, bakiyelerini artırmaya çalıştı. Su yükleme noktasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan ilginç bir video ise adeta kısa sürede viral oldu.

Paylaşımda, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde olduğu belirtilen bir su yükleme noktası üzerinde bulunan ve verilen parayı kabul eden otomatik kısmın söküldüğü görülüyor. Boş olan bölüme para uzatan bir vatandaşın parasını, içeriden bir el alıp parayı karta yüklüyor. Vatandaş, toplam 400 TL'yi içerdeki görevliye uzatarak, bakiyesini arttırıyor.

Sosyal medyada paylaşılan video, izleyenleri güldürürken, onlarca da yorum topladı.
İlgililer, Sumatik'in para kabul bölümünün arızalandığını, yoğunluk yüzünden vatandaşları mağdur etmemek için bir görevlinin paraları cihaz içinden eliyle aldığını anlattı.

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Uzay Fenercioğlu
28.11.2022 18:57
Seviyorum bu ülkeyi. Ruslar görseller kıskanır, Avrupalı görse aklı başında gider.  
 
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