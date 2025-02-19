Neye uğradıklarını şaşırdılar! Evin duvarını yıktı

Kaynak: İHA
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Evin duvarını yıktı

Hakkari’de çalışır halinde bırakılan bir araç, yokuş aşağı hareket ederek bir evin duvarına çarptı. Evin içerisinde bulunan kişiler büyük bir gürültü ile neye uğradığını şaşırdılar. Kazada evin duvarı yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, araç sahibi aracını ısıtmak için çalıştırır vaziyette bıraktıktan sonra evine gitti. Bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı yokuş aşağı hızla hareket eden araç, Mehmet Demir ve ailesinin evinin duvarına çarptı.

Büyük bir gürültüyle uyanan aile, evlerinin duvarının yıkıldığını ve içeri girmek üzereyken duran aracı görünce şoka uğradı. Kazada, araçta ve evin duvarında büyük hasar meydana geldi.

Baba Mehmet Demir, büyük bir korku yaşadıklarını belirterek, "Sabah büyük bir gürültüyle uyandık. Boş araç, yokuş aşağı evimizin duvarını yıkarak içeri girdi. Şans eseri odada uyuyan oğlum yara almadan kurtuldu. Ancak bu durum bizi çok korkuttu. Sürekli böyle kazalar yaşanıyor ve yetkililerden evimizin önüne bir duvar veya bariyer yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

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