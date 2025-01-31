Neymar evine geri döndü

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Neymar evine geri döndü

Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Neymar, futbola başladığı Santos'a resmen geri döndü.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar, ülkesinin takımı Santos'a geri döndü. Ünlü oyuncu Santos altyapısında yetişmiş ve dünyaca tanınan bir yıldız olacağı Barcelona'ya gitmişti.

GERİ DÖNDÜ

Al-Hilal ile 7 maçta forma giyerek 1 gol, 3 asist yapabilen Neymar sakatlıklar dolayısıyla imzaladığı astronomik sözleşmenin karşılığını veremedi. 32 yaşındaki Neymar bundan sonra ülkesi Brezilya'da Santos ile kariyerine devam edecek.

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