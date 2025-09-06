Neymar Hikmet Karaman videosu paylaştı

Brezilyalı dünya yıldızı Neymar Jr. sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'ın Rizespor'da görev yaptığı dönemde bir maçta Kwueke ile girdiği penaltı tartışmasının videosunu paylaştı.

Brezilyalı süperstar Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı beklenmedik bir paylaşım ile Türk futbolseverlerin gündemine oturdu.

NEYMAR HİKMET KARAMAN'I PAYLAŞTI

Instagram’ın yeni çıkan “yeniden paylaşma” özelliğini kullanan Neymar, Hikmet Karaman’ın Çaykur Rizespor’u çalıştırdığı dönemde Kweuke ile yaşadığı penaltı tartışmasının yer aldığı bir videoyu resmi hesabında paylaştı.

PROFİLİNDEKİ TEK VİDEO

Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımın aynı zamanda Neymar’ın resmi hesabındaki yeniden paylaşılan tek video olması da dikkat çeken bir başka detay oldu.

