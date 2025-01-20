Neymar için eski takımından teklif geldi. Transfere çok yakınlar

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Neymar’ın takımdan ayrılması bekleniyor. Brezilyalı futbolcunun ABD’ye gitmesi beklenirken flaş bir hamle geldi. Neymar’ın altyapısından yetiştiği Santos, yıldız oyuncuyu kiralamak için harekete geçti.

Ünlü gazeteci Fabrizio, Brezilya ekibinin yaptığı teklifi duyururken, iki kulübün anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

32 yaşındaki kanat oyuncusuyla ayrıca MLS ekibi Chicago Fire'ın da ilgilendiği vurgulandı. Ancak Santos'un bu transferde birkaç adım önde olduğunun altı çizildi.

PSG’den Al Hilal’e 90 milyon euro bonservisle transfer olan Neymar’ın peşini sakatlıklar bırakmadı. Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan ekibinde toplamda sadece 7 maça çıkabilirken 1 gol attı ve 3 asist yaptı.