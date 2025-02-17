Neymar sonunda golle tanıştı

Yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası Suudi Arabistan’dan ayrılan Neymar, altyapısından yetiştiği Santos’a imza attı. Brezilya ekibi ile Haziran ayına kadar sözleşme imzalayan tecrübeli yıldız sonunda golle tanıştı.
Neymar, Santos'un Agua Santa'yı 3-1 mağlup ettiği maçta takımın ilk golünü (penaltıdan) kaydeden Neymar, son golde ise asisti yapan isim oldu.
ELE DRIBLOU TODO MUNDO E CONSEGUIU O GOL! ???? ASSIM FOI O PRIMEIRO GOL DE NEYMAR EM SUA VOLTA AO BRASIL! ???????????? JOGA MUITO! ????— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 17, 2025
NEY DAY EXCLUSIVO! ???? Santos x Água Santa está AO VIVO E EXCLUSIVO na @tntbr e na @streammaxbr! Assine pelo link para assistir: https://t.co/sCqAAtaMax… pic.twitter.com/FaOWghoBFH
Neymar'ın Santos'la olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği için Santos'la kısa süreli bir sözleşme imzaladığı belirtiliyor.
Brezilyalı oyuncu Santos ile çıktığı 3 maçta golle tanışamamıştı.