Neymar sonunda golle tanıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Neymar sonunda golle tanıştı

Kariyerine altyapısında yetiştiği Santos’ta devam eden Neymar uzun bir aradan sonra golle tanıştı. Brezilyalı oyuncu Santos’un Agua Santa'yı 3-1 mağlup ettiği maçta bir gol ve bir asistle oynadı.

Yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası Suudi Arabistan’dan ayrılan Neymar, altyapısından yetiştiği Santos’a imza attı. Brezilya ekibi ile Haziran ayına kadar sözleşme imzalayan tecrübeli yıldız sonunda golle tanıştı.

Neymar, Santos'un Agua Santa'yı 3-1 mağlup ettiği maçta takımın ilk golünü (penaltıdan) kaydeden Neymar, son golde ise asisti yapan isim oldu.

Neymar'ın Santos'la olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği için Santos'la kısa süreli bir sözleşme imzaladığı belirtiliyor.

Brezilyalı oyuncu Santos ile çıktığı 3 maçta golle tanışamamıştı.

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