Neymar, Suudi Arabistan’a nasıl transfer olduğunu anlattı

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’de devam eden Neymar, sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Yaklaşık 1 yıl forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu, sahalara döndükten sonra yeniden sakatlandı.

Fransız basınından RMC Sports’a konuşan Neymar, Suudi Arabistan’a nasıl gittiğini anlattı. Neymar, PSG yönetimi ve teknik direktörle yaptığı görüşmede kendisine forma verilmeyeceğinin söylendiğini belirterek, şunları söyledi:

"PSG'den ayrılmaya karar verdiğimde Al Hilal'den teklif geldi. Artık PSG'de mutlu değildim ve ayrılma karar verdikten sonra teklif geldi. PSG'de kulüp ve teknik direktör beni artık oynatmak istemiyordu. Bu konuda benimle konuşmuşlardı. Bu yüzden bir karar vermem gerekiyordu. Al Hilal'den teklif geldi ve bu teklifi beğendim. Suudi Arabistan'daki karşılama ve taraftarların bana karşı tutumu beni çok şaşırttı. Lig ve takımımız gelişiyor. Ailemle birlikte iyi bir karar verdiğimizden eminiz."

Neymar, "Suudi Arabistan'da hayat nasıl, diğer oyunculara transfer için tavsiye verir misiniz?" şeklinde gelen soruya, "Suudi Arabistan'da gerçekten çok mutluyum. Buraya gelen tüm oyuncular, ligin seviyesi ve bazı olumlu yönleri karşısında şaşırıyorlar." cevabını verdi.



90 MİLYON EURO BONSERVİSLE TRANSFER OLDU



PSG'den Al Hilal'e 90 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Neymar, Suudi Arabistan temsilcisinde yalnızca 7 maça çıktı. Neymar, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 3 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın Al Hilal ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Neymar'ın kulübüyle olan sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.