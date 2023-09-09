Neymar tarihe geçti

Editör: Fatma Demirkaya

Bu sezon PSG'den ayrılıp Neymar, efsane futbolcu Pele’nin ‘Brezilya milli takımında en çok gol atan oyuncu’ rekorunu kırdı.

Brezilya dün, Dünya Kupası elemelerinde Bolivya’yla karşılaştı. Maçı, Brezilya 5-1 kazandı. Brezilya milli takımında oynayan Neymar da iki gol kaydetti.

AFP’nin aktardığına göre Neymar, böylelikle milli takım kariyerinde 78. golüne ulaşarak Pele’nin ‘Brezilya milli takımında en çok gol atan oyuncu’ rekorunu geçti.

Brezilya tarihinin en golcü oyuncuları şu şekilde;

1) Neymar- 125 maç 79 gol

2) Pele- 92 maç 77 gol

3) Ronaldo- 99 maç 62 gol

4) Romario- 71 maç 51 gol

5) Zico- 71 maç 48 gol

6) Bebeto- 77 maç 40 gol

7) Rivaldo- 76 maç 35 gol

8) Jairzinho- 82 maç 35 gol

9) Ronaldinho97 maç - 33 gol