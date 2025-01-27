Neymar yuvasına dönüyor: Transfer sadece imzaya kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Neymar yuvasına dönüyor: Transfer sadece imzaya kaldı

Brezilyalı futbolcu Neymar ara transferde altyapısından yetiştiği kulübe dönüyor. Al Hilal’den ayrılmaya hazırlanan Neymar’ın transferi sadece imzaya kaldı.

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Neymar'ın, altyapısından yetiştiği Santos'a transferinde son aşamaya gelindi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brezilyalı yıldızla eski kulübü arasında sözlü anlaşma sağlandı. Al Hilal ile haziran ayında bitecek olan mukavelenin feshedilmesi için ise önümüzdeki hafta resmi adımlar atılacak.

Santos'un teklifine olumlu yanıt veren 32 yaşındaki futbolcunun, Suudi kulübüyle yolları ayırmasının ardından imza atması bekleniyor.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 2023 yılında transfer olduğu Al Hilal'de sadece 7 maça çıkabilen Neymar, takımına 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlayabildi.

Son Haberler
Danilo transferi tamam: Resmi açıklama bekleniyor
Danilo transferi tamam: Resmi açıklama bekleniyor
Boupendza'nın yeni takımı herkesi şaşırttı
Boupendza'nın yeni takımı herkesi şaşırttı
Aziz Nesin'in "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz" romanı Manisa'da gerçek oldu! Tapuya gitti resmen ‘ölü’ çıktı
Aziz Nesin’in romanı gerçek oldu: Tapu dairesinde trajikomik olay
Ayşe Barım adliyeye sevk edildi
Ayşe Barım adliyeye sevk edildi
Pi sayısının gizemi: Matematiğin esrarengiz sembolü
Pi sayısının gizemi: Matematiğin esrarengiz sembolü