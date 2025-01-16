Neymar’a sürpriz talip çıktı. Rekor imzaya hazırlanıyor

2023-24 sezonu başında PSG'den Al-Hilal'e 90 milyon euro karşılığında transfer olan Neymar'ın Suudi Arabistan serüveni sona eriyor.

Al-Hilal sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Neymar'ın opsiyonunu kullanmayıp oyuncuyla vedalaşma kararı alırken, Brezilyalı yıldız sürpriz bir transferin eşiğinde.

L'Equipe'in haberine göre Chicago Fire, Neymar ile resmi temaslara başladı.

Chicago Fire yöneticilerinin an itibarıyla Avrupa'da olduğu ve Neymar'ın temsilcisiyle görüştüğü haber detayında yer aldı.

Haberde Chicago Fire'ın Neymar'a, Messi'nin sözleşmesine benzer bir kontrat teklif etmeye hazır olduğu kaydedildi.

Öte yandan Neymar'ın babasının, oğlu için çok daha fazlasını istediği aktarıldı. Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'da yıllık 100 milyon eurodan fazla kazanan Neymar'ın 70 milyon euro almasının beklendiği vurgulandı.