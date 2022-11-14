Neymar’dan ağızları açıkta bırakan hareket

Ünlü futbolcu 35 metre yükseklikten atılan topu ayağıyla kontrol etti.

Paris Saint Germain'de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Neymar, sosyal medyada da viral olan ve ağızları açıkta bırakan bir sahne yaşattı.

Yıldız futbolcu 35 metreden drone ile bırakılan topu tek dokunuşuyla kontrol etti.

Topa kolaylıkla hakim olan Neymar'ın bu hareketi takım arkadaşları tarafından da coşkuyla karşılandı.