Neymar’dan Al Hilal’e olay talep! Ayrılık zora girdi

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’den ayrılması beklenen Neymar’ın adı son günlerde altyapısından yetiştiği Santos ile anılıyor. Brezilyalı futbolcunun kulübünden son talebi ortalığı karıştırdı.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Brezilyalı oyuncu, Al Hilal’den hiç beklenmeyen bir talepte bulundu. Sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunan Neymar, sözleşme feshi için 65 milyon dolar talep etti. Neymar'ın "Takımdan ayrılmamı istiyorsanız 65 milyon dolar verin, gideyim." ifadelerini kullandığı belirtildi.



Paris Saint-Germain'den 2023 yılında Al Hilal'e transferi sonrası sık sık sakatlık sorunu yaşayan ve istediği performansı ortaya koyamayan Neymar, hala en pahalı transfer rekorunu elinde bulunduruyor.



32 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e imza atmıştı. Neymar, bu bedelle hala en pahalı transferler listesinde zirvede yer alıyor.