Neymar'dan sürpriz karar

Barcelona'dan rekor bedelle transfer olan ve 5 sezondur PSG forması giyen Neymar, kariyeri hakkında verdiği kararla gündem oldu.

Neymar'dan sürpriz karar

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, kariyeriyle ilgili futbol dünyasında gündem yaratacak bir karar aldı.

Brezilyalı yıldızın, 5 sezondur formasını giydiği PSG'den ayrılmak istediği öğrenildi.

Fransız L'Equipe'in haberine göre; 31 yaşındaki oyuncu pazar günü PSG'li yetkililere takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

Brezilyalı süperstarın yaz transfer döneminde PSG'den ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olan Neymar'ın, kulübüyle olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

Geçtiğimiz sezonu PSG'de tamamlayan Neymar, 29 maçta 18 gol ve 17 asistlik performans gösterdi.

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