Neymar'ın son hali. Sağ bileği davul gibi şişti

Brezilya'nın Sırbistan ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcusu Neymar'ın ayak bileğindeki şişlik hala inmedi.

Ağrılardan da şikayetçi olan golcü futbolcu yürümekte zorlandığı belirtildi.

Yoğun tedavi altında tutulan Neymar, "Bir önce iyileşip takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum" dedi.

Neymar, 2014 yılından bu yana Brezilya milli takımında en çok faul yapılan futbolcu.