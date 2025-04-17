Neymar'ın sakatlıklarla başı dertte! Gözyaşlarını tutamadı

Brezilyalı oyuncu Neymar Santos formasıyla ilk 11'de başladığı Atletico Mineiro maçının 32. dakikasında sol uyluğunda yaşadığı ağrı nedeniyle sahayı terk etti. Yıldız oyuncu gözyaşlarını tutamadı.
SAKATLIKLAR YAŞIYOR
Al-Hilal ile sözleşmesini fesheden Neymar ülkesi Brezilya'ya geri dönerek altyapıdan yetiştiği Santos forması giyordu. Ancak yıldız oyuncu sık sık sakatlanarak gelecek kariyeri adına taraftarlarını üzdü. Neymar geçtiğimiz günlerde uzun zaman sonra Brezilya milli takımına yeniden davet edilmişti.