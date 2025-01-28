Neymar’ın Suudi Arabistan macerası resmen sona erdi

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Neymar’ın Suudi Arabistan macerası resmen sona erdi

Brezilyalı futbolcu Neymar’ın Suudi Arabistan macerası resmen sona erdi. 32 yaşındaki futbolcu Al Hilal ile sözleşmesini feshetti. Neymar’ın altyapısından yetiştiği Santos’a imza atması bekleniyor.

2023 Ağustos'ta PSG'den Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'e transfer olan Neymar, yaşadığı ağır sakatlığın ardından 1 yıl sahalardan uzak kaldı. Sakatlığın ardında da eski performansını yakalayamayan Brezilyalı yıldızın sözleşmesi resmen feshedildi.

Al-Hilal'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Al-Hilal ile Neymar Jr. sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaştı. Teşekkürler ve iyi şanslar Neymar.

Serbest oyuncu statüsünde olan Neymar'ın altyapısından yetiştiği Santos'a imza atması bekleniyor. Neymar, 2009'da A takıma çıktığı Santos'ta 2013'e kadar forma giydi ve sonrasında Barcelona'ya transfer oldu."

Al-Hilal'de yedi maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki Neymar, bir gol ve üç asistle oynadı.

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