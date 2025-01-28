Neymar’ın Suudi Arabistan macerası resmen sona erdi

2023 Ağustos'ta PSG'den Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'e transfer olan Neymar, yaşadığı ağır sakatlığın ardından 1 yıl sahalardan uzak kaldı. Sakatlığın ardında da eski performansını yakalayamayan Brezilyalı yıldızın sözleşmesi resmen feshedildi.

Al-Hilal'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Al-Hilal ile Neymar Jr. sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaştı. Teşekkürler ve iyi şanslar Neymar.

Serbest oyuncu statüsünde olan Neymar'ın altyapısından yetiştiği Santos'a imza atması bekleniyor. Neymar, 2009'da A takıma çıktığı Santos'ta 2013'e kadar forma giydi ve sonrasında Barcelona'ya transfer oldu."

Al-Hilal'de yedi maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki Neymar, bir gol ve üç asistle oynadı.