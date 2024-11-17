Neymar’ın transferine veto geldi: Burası tıp merkezi değil

PSG’den ayrıldıktan sonra kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Neymar sakatlıklarla boğuşuyor. Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan aylarca uzak kalan Brezilyalı oyuncu, sahalara döndükten sonra yeniden sakatlandı ve sahalardan 1 ay uzak kalması bekleniyor.

Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Neymar’ın adı Brezilya ve ABD kulüpleri ile anılıyor. Brezilyalı oyuncunun adının geçtiği takımlardan Palmerias’tan flaş açıklama geldi. Palmerias Başkanı Leila Pereira, Neymar’ı transfer etmek istemediklerini net bir şekilde dile getirdi.

Brezilya basınına konuşan Pereira, "Harika bir oyuncu ama Santos'a gidiyor. Bilmiyorum, Santos'a sormalısınız ama buraya gelmeyecek. Teknik direktör karar verdiğinde hemen ya da yarın gelecek birine yatırım yapmak istiyorum. Palmeiras bir sağlık merkezi değil." açıklamasında bulundu.

ABD VE BREZİLYA KULÜPLERİ İLE ADI GEÇİYOR

Al Hilal'le kontratı sezon sonunda bitecek Neymar henüz kulübüyle yeni sözleşme imzalamadı. Neymar'ın adı Lionel Messi ve Luis Suarez'in de formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami ile anılıyor.

Brezilya takımlarından Santos'un başkanı Marcelo Teixeira, hafta içinde yaptığı açıklamada transfer için acele etmeyeceklerini söyledi. Teixeira, "Spekülasyonun olmadığı yerde eğerlerle beklenti yaratmaya gerek yok. Bizim isteğimiz açık, babası ve ekibi isteğimizi biliyor. Beni tanıyorlar, Santos'u tanıyorlar. Henüz bunun zamanı değil. Beklemek zorundayız." ifadelerini kullandı.