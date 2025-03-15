Neymar’ın yakasını şanssızlık bırakmıyor! Milli takıma çağrıldı ama…

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Neymar’ın yakasını şanssızlık bırakmıyor! Milli takıma çağrıldı ama…

Yaşadığı büyük sakatlık sorunlarından kurtulmaya çalışan ve altyapısına yetiştiği Santos’a dönen Neymar büyük şanssızlık yaşadı. 1,5 yıl aranın ardından milli takıma çağrılan yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Brezilya Milli Takımı'na 1,5 yıl aradan sonra davet edilen Neymar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Neymar, Brezilya'nın 20 ve 25 Mart'ta Kolombiya ve Arjantin'e karşı oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Brezilya Futbol Federasyonu, 33 yaşındaki yıldızın yanı sıra Flamengo'nun stoperi Danilo ve Manchester City'nin kalecisi Ederson'un da sakatlıklarının bulunduğunu ve bu oyuncuların da kadroda yer alamayacağını duyurdu.

Danilo'nun sağ uyluğunda birinci derece kas sakatlığı, Neymar'ın sol uyluğunda rahatsızlık ve Ederson'un ise pubis kemiğinde bir sorun olduğu belirtildi.

Brezilya Teknik Direktörü Dorival Junior, aday kadrodan çıkartılan bu isimlerin yerlerine Lucas Perri (Lyon), Alex Sandro (Flamengo) ve Endrick'i (Real Madrid) çağırdı.

Kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleciler: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) ve Lucas Perri (Lyon);

Defans: Alex Sandro (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco) ve Wesley (Flamengo);

Orta saha oyuncuları: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle) ve Matheus Cunha (Wolverhampton);

Forvetler: Estevao (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City), Vini Jr (Real Madrid) ve Endrick (Real Madrid).

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