Nezaket mi siyaset mi?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu polis baskını ile gözaltına alındı.

Bir ay sonra 18 Nisan 2025’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’e gitti ve çıkışta dedi ki;

"Sayın Danıştay Başkanımıza, Sayın Zeki Yiğit'e, gecikmiş bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Heyetimizdeki her 3 kişi de hukuk fakültesi mezunu.”

Zeki Yiğit adı yabancı gelmeyince araştırdım. Baktım ki yazılarımda da adı sık geçiyor.

Birincisi karar no: 268

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde kazandığı deneyimle siyasi partiler ve seçim yasasını en iyi bilen hukukçulardan olan Ömer Faruk Eminağaoğlu Yüksek Seçim Kuruluna YSK) 8 Haziran 2016 tarihinde dilekçe veriyor.

Haziran 2014’te cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının tam kanunsuzluk kapsamında değerlendirilmesi gerekir” diyor.

YSK diplomanın aslı araştırma gereği duymadan başvuruyu oy birliği ile reddediyor.

İşte o üyelerden birisidir Zeki Yiğit:

İkincisi karar no: 560

Türkiye’de parlamenter rejimin çöpe atılacağı tek adam rejinin geleceği için 16 Nisan 2017’de yapılan Halk oylaması devam ediyor.

Öğle saatlerinde AKP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel bir dilekçe ile YSK’dan şu talepte bulunuyor

“Halkoylamasında bazı sandıklarda oy zarflarının veya oy pusulalarının ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü ile mühürlenmediği yönünde bilgiler alındığı, bunların geçerli sayılması…”

“Emir demiri keser” diye olsa gerek YSK Oy birliği ile “mühürsüz zarf ve oylar geçerlidir” diyor.

Zeki Yiğit bu kararda yine var:

3 milyon geçersiz oy kabul ediliyor, 1,6 milyon oy ve YSK’nın “tam kanunsuz” kararı ile Totaliter Tek Adam Rejimi kabul ediliyor.

CHP ne mi yapıyor?

Atı alan Üsküdar’ı geçtikten, YSK kararı kesinleştikten 2 gün sonra YSK’ya itiraz ediyor.

Üçüncüsü karar no: 4219

AKP adına Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan YAVUZ 16/04/2019, 20/04/2019 ve 22/04/2019 tarihli aynı içerikli dilekçelerle YSK’ya diyor ki;

“31 Mart 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucu iptal edilip yenilensin.”

YSK bu kez 7 evet, 4 hayır oyla İmamoğlu’nun 14 bin oyla kazandığı mazbatayı iptal etti.

İşte Zeki Yiğit AKP’nin talebine “evet” oyu kullandı.

Sonuç; İmamoğlu 28 Haziran’da 807 bin oyla AKP’yi hezimete uğrattı.

Dördüncüsü: İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2021/418 Esas

Ekrem İmamoğlu’na açılan, “ahmak” davasında YSK mağduru üyeler arasında yine o isim var:

Zeki Yiğit.

İlaveten Halkın Kurtuluş partisinin;

28 Eylül 2015, 22 Mayıs 2018 ve 13 Haziran 2019 tarihlerinde Erdoğan’ın diploması konusunda verdiği dilekçeler de aralarında Zeki Yiğit’in olduğu YSK üyeleri tarafından reddedildi.

Peki kim Zeki Yiğit?

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Müsteşar Yardımcısı oldu.

FETÖ’cü Zekeriya Öz döneminde HSYK üyeliği yaptı.

Adli yargı kökenli olmasına rağmen idari yargı uzmanlığı gerektiren Danıştay’a dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından üye seçildi.

Danıştay kontenjanından YSK üyesi seçildi.

YSK görevi bitti ve mükafatı hakketti:

Zeki Yiğit, Danıştay başkanı oldu.

Zeki Yiğit bu kararlara imza atmış iken İmamoğlu gözaltına alınmış iken Özgür Özel sana soruyorum;

Bu ne kibarlık?

Haydi sen bilmiyorsun, yanındaki 3 hukukçu da Gölge Adalet Bakanının da bilmiyor mu bu yazdıklarımı?

AKP iktidarı Anayasayı silindir gibi ezip geçiyor, hak, hukuk, adalet yok ediliyor, iktidar CHP’yi bölme kumpasları peşinde iken soruyorum;

Nezaket mi siyaset mi?

Siyasetin kontrolunda olan yargı nezaketi hak ediyor mu Özgün Özel?

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Okurlarımın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar, esenlikler dilerim. Müsaadenizle bayram sonrası görüşmek üzere…