Dün sabah saatlerinde 19 ünlü isim şafak operasyonuyla yasaklı madde kullanmak ve sosyal medyada uyuşturucu ve uyarı maddeleri özendirici paylaşım yapmak iddiasıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Kaan Yıldırım, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay, Ceren Moray, Berrak Tüzünataç, İrem Derici, Kubilay Aka, Hadise Açıkgöz, Duygu Özaslan, Meriç Aral, Dilan Polat, Engin Polat ve Fevza Altun yer aldı.

19 ünlü isim Adli Tıp Kurumu’na gelerek kan tahlili verirken, ifadelerine de başvuruldu. Ardından 19 isim serbest bırakıldı. Ancak ünlü isimlere “gözaltı” prosedürü uygulanması ise dikkat çekmişti.

YAŞANANLAR PEMBE DİZİYİ ARATMADI

Düne dair detaylar ise pembe diziyi aratmadı. Magazin muhabiri Birsen Altuntaş paylaştı. Altundaş ünlü isimlerin Maslak'taki Jandarma Genel Komutanlığı'nda ifade sırası beklerken Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle aynı odada oturmak istemediğini söyledi. Bu rahatsızlıklarını dile getirince Polat ailesi avukat Feyza Altun'un da olduğu başka bir bekleme odasına girdi.

Ayrıca ifade sırası beklerken Kaan Yıldırım da bir dönem beraberlik yaşadığı Hadise'nin olduğu odaya hiç girmedi. Farklı yerde ifade sırası bekledi.

ÜNLÜLERE SORULAN SORULAR

Altuntaş, ifade sırasında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıyor musunuz? Kullandıysanız hangi tarihlerde kullandınız, hangi tür uyuşturucu madde kullanırsınız?", sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendirici paylaşım yaptınız mı? Yasaklı madde satan biriyle irtibat kurdunuz mu? Birini bu amaçla aracı yaptınız mı? Bu maksatla para transfer Bu maksatla para transferi yaptınız mı?" sorularının sorulduğunu belirtti.