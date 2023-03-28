Ünlü siyaset bilimciden çok konuşulacak iddia: Yüzde 1 oya karşılık gelen 513 bin seçmen adres kayıt sisteminde yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişinin oy kullanacağını duyurdu.

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Siyaset bilimci Doç. Dr. Nezih Onur Kuru, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile YSK'nin verilerinin birbirini tutmadığını savundu.

"En az 513 bin seçmenin fazladan eklendiğini” öne süren Kuru, “500 bin seçmen, kayıtlı seçmenin yüzde 1’ine tekabül ediyor ve yüzde 50+1 ile kazanılan seçimde son derece etkili olur" dedi.

Kuru’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"SEÇMEN SAYISI HESAPLANMASI KONUSUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI"

“Geçen yıl yapılan seçim yasası değişikliğinde yalnızla ittifak ve baraj esasları değil, seçmen sayısı hesaplanması konusunda da değişiklik yapıldı. Normalde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre seçmen sayısı hesaplanıyor ancak eklenen bir maddeyle bu sistemde yer almayan seçmenlerin de YSK’nın açıkladığı yurtiçi seçmen kütüğüne dahil edilmesinin önü açıldı. Fakat bunun denetlenmesi hiç de kolay değil. Hangi kriterle adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer almayan seçmenler etkileniyor?

“EN AZ 513 BİN SEÇMENİN ŞU AN FAZLADAN EKLENDİĞİNİ, BUNUN AÇIKLANAMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Bunun denetlenmesi ve kontrol edilmesi çok zor. TÜİK ve YSK verisini kıyasladım. En az 513 bin seçmenin şu an fazladan eklendiğini, bunun açıklanamadığını düşünüyorum. Karşıma çıkan rakam 60 milyon 400 bin ama YSK 60 milyon 900 bin küsür rakam açıkladı. 500 bin seçmen girişi TÜİK verisiyle açıklanamıyor. Doğum–ölüm ve yabancı seçmen verisiyle açıklanamayan fazlalık var. 500 bin seçmen, kayıtlı seçmenin yüzde 1’ine tekabül ediyor ve yüzde 50+1 ile kazanılan seçimde son derece etkili olur. Bazı illerde birkaç seçmenin oyuyla bile milletvekili sayısı değişebiliyor.”