Nezle otu bitkisinin yararları nelerdir?

Nezle otunun yapraklarının papatyaya benzemesinin yanı sıra, dalları ve kökü kullanılmakta. ülkemizde yetişmiyor. Sürgünleri damarlı ve otsu yabani gövdesi kahve renginde. Çirkini güzelleştiren bitki olarak bilinen Nezle otu bitkisi cildi besliyor ve kırışıklıkları ortadan kaldırıyor. İşte soğuk algınlığına da iyi gelen Nezle otunın diğer yararları:

Nezle otu bitkisi, zeytinyağı ile bir araya geldiğinde ciltte muhteşem etkiye sahip olan bitkilerin başında geliyor. Nezle otu ve ödül kahr olarak da bilinen ve sıcak iklimlerde yetişen Nezle otu başta ''çirkini güzelleştiren bitki'' olarak biliniyor.

DİŞ AĞIRISINA İYİ GELİR

Kusma ve ishale neden olabildiği için daha çok haricen kullanılır. Nezle otu zeytinyağında kaynatılıp elde edilen yağ soğuduktan sonra felç olan bölge bu yağla ovulursa faydası görülür. Yüze ve cilde sürülürse, cildi besler ve yüzü güzelleştirir. Kaynatılıp suyuna bal ilave edilip içilirse balgam, öksürük ve mide üşütmesine karşı faydalı olur. Kaynatılıp suyuyla gargara yapılırsa diş ağrılarını hafifletir.

CİLDİ IŞILDATIYOR

Cilde faydalı bir bitki olan Nezle otu cilt bakımı için kullanılır. Ciltte oluşan pürüzlerin, kırışıkların giderilmesine yardım eder. Anjine iyi gelir. Bunun için kaynatılıp gargara yapılır. Mide rahatsızlıklarına karşı da faydalıdır. Bronşit tedavisinde yardımcıdır. Hazmı kolaylaştırır.

ÖKSÜRÜĞE BİREBİR

Düzenli olarak kullanıldığında vücuda kuvvet verir. Öksürük ve balgamı keser. Felce iyi gelir. Diş ağrılarını ve romatizma şikayetlerini azaltır.

Mideye fayda sağlar.

Öksürük-Balgamda fayda sağlar.

Cilt temizliğinde etken rol oynar.

Romatizma ağrıları kesmede yardımcı olur.

Akciğerleri temizlemeye yardımcı olur.

Gribal enfeksiyonlarda kullanılmakta