Nezleye en iyi gelen evde 5 bitkisel çözüm

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Nezle ise insanları korkutmayı sürdürüyor.

Nezleye iyi gelen evde yapılabilecek 5 bitkisel çözüm dikkat çekti.

-İŞTE 5 BİTKİSEL ÇÖZÜM…

-Ihlamur

Nezle nasıl geçer, soğuk algınlığı nasıl geçer, grip nasıl geçer… Tüm bu soruların ortak cevaplarından biri ıhlamurdur.

Ihlamur vücudun temizlenmesine yardımcı olurken bir yandan da ferahlatıcı kokusuyla nefesinizi ve vücudunuzu rahatlatır.

Çeşitli semptomlarla görülen yaz nezlesine ne iyi gelir sorusunun yanıtı da ıhlamurda gizli olabilir.

Pek çok faydası ile ıhlamur hastalık süresince içilirse yeterli dehidrasyon ve vitamin sağlanmış olur.

-Limon – Bal – Çörek Otu Yağı

Grip nasıl geçer Aidin Salih önerisi nedir acaba diye düşünüyor ve doğadan gelen şifalar konusunda araştırma yapıyorsanız limon, bal ve çörek otundan faydalanabilirsiniz.

Dr. Aidin Salih nezleye karşı; 2 adet limonun suyunun yaklaşık 300 gr su ile karıştırılıp içine de 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı eklenmesiyle hazırlanan karışımın içilmesini önermektedir.

-Hasta Çorbası

Nezle nasıl geçer evde tedavi aşamasında neler yapabilirim diyorsanız kemik suyu ya da tavuk suyuyla hazırlayacağınız çorba gücünüzü toplamanıza yardımcı olacaktır.

-Soğan Kürü

Soğuk algınlığı nezle nasıl geçer diye araştırıyorsanız uzmanların tavsiyelerine de göz atmanız faydalı olacaktır.

Eğer bahar nezlesine ne iyi gelir diye merak ediyorsanız İbrahim Saraçoğlu’ndan birkaç tarif bakabilirsiniz.

Pek çok bitkinin faydalarının yanı sıra nezleye ne iyi gelir İbrahim Saraçoğlu araştırmalarında mutlaka bir doğal reçeteye rastlanır. Yılardır süregelen çeşitli nezle kürü tarifleri de hastalığı evde atlatmanızı sağlayabilir.

-Tuzlu Damla

Bağışıklık sistemi yeni yeni kendini gösteren bebeklerde nezleye ne iyi gelir sorusu ise yanıtını kendi içerisinde verir.

Bebeklerin hastalık süreçlerinde mutlaka bağışıklık güçlendirici besin takviyesi gerek.

Bebeklerde alerjik nezleye ne iyi gelir diye merak ediyorsanız eğer alerjiye neden olan sebep araştırılabilir.

NEZLE NEDİR?

Kış aylarında yaygın olarak görülen soğuk algınlığı; koronavirüsler, rinovirüsler, adenovirüsler ve RSV yani respiratuar sinsisyal virüslerin neden olduğu bir üst solunum yolu hastalığıdır. Pandemi sürecinin son dönemlerinde koronavirüs belirtileriyle de karıştırılmakta olan soğuk algınlığı sorunu, çok daha hafif atlatılabilmektedir. Ek olarak nezle sıklıkla griple de karıştırılmaktadır. Nezle ile grip arasındaki en büyük fark gripte burun akıntısı ve hapşırma olmamasıdır. Ayrıca gripte yüksek ateş olağan bir bulgu ilken nezlede nadir olur baş ağrısı eklem ve kas ağrıları gripte olabilir nezlede beklenmez. Nezle gribe göre daha hafif atlatılan bir hastalıktır.