Ödeme yapmak, kapı kilidi açmak veya takip cihazlarının yerini saptamak gibi sayısız alanda gündelik işleri kolaylaştıran NFC teknolojisinin 5 milimetrelik bir menzil sınırlamasına sahip olması bazı durumlarda kullanıcıların zorluk yaşamasına sebebiyet veriyor .

Apple, Google, Sony gibi teknoloji devlerinin temsilcilerini çatısı altında toplayan NFC Forum, yeni Sertifika Sürümü 15’i (CR15) açıkladı. Bu yenilik sinyali genel cihaz sınıfları için okuma menzilini dört katına çıkararak 20 milimetreye anlamına geliyor.



ZORUNLULUĞU ORTADAN KALDIRDI

NFC Forum İcra Direktörü Mike McCamon, bu değişimin forumun beş yıllık yol haritasındaki temel önceliklerden biri olduğunu belirtti.

Yeni sürümün getirdiği en önemli avantaj, kimlik doğrulama için gerekli güvenliği korurken, başarılı bir bağlantı kurmak de gereken hassas hizalama zorunluluğunun ortadan kaldırılması olarak önplana çıkıyor. Bu yeni sürümle kullanıcılar, telefonlarını ödeme terminaline çok daha rahat bir mesafede tutarak ödeme işlemlerini saniyeler içinde gerçekleştirecek.