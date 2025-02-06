NFL, 2026'dan itibaren Avustralya'yı fethedecek

Amerikan Futbol Ligi (NFL), küresel genişleme planları kapsamında Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenli sezon maçları oynanacağını duyurdu. Bu kararla Avustralya, NFL’in düzenli sezon maçı oynayacağı altıncı ülke oldu.

Lig yetkilileri, Avustralya’da maç düzenleme olasılığını değerlendirmek için Melbourne ve Sidney’de çeşitli saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, yaklaşık 100.000 kişilik kapasiteye sahip Melbourne Cricket Ground (MCG), Asya-Pasifik bölgesindeki ilk NFL maçına ev sahipliği yapacak stadyum olarak belirlendi.

2026 sezonunda oynanacak ilk karşılaşmada Los Angeles Rams, resmi olarak ‘ev sahibi’ ekip olacak. NFL Başkan Yardımcısı Peter O’Reilly, “Uluslararası maçlar, küresel stratejimizin en etkili unsurlarından biri. Bu maçlar, Amerikan futbolunu her seviyede büyütmek için güçlü bir katalizör görevi görüyor,” dedi.

Son yıllarda küresel çapta büyümesini hızlandıran NFL, bu sezon Brezilya’nın São Paulo kentinde ilk Güney Amerika maçını oynadı. O’Reilly, Melbourne’daki maçın 2026 sezonunun açılış haftasında oynanmasının “muhtemel” olduğunu belirtti. Böylece takımların seyahat sonrası adaptasyon sürecini daha iyi yönetmeleri hedefleniyor.

Melbourne’daki NFL maçına dair duyuru, New Orleans’ta düzenlenen Super Bowl haftasında yapıldı. 2025 sezonuna dair uluslararası maçların detaylarının ilerleyen dönemde açıklanması bekleniyor. Şimdiye kadar beş maç kesinleşmiş durumda; Madrid ve Berlin 2025’te ilk kez birer NFL maçına ev sahipliği yapacakken, Londra’da üç karşılaşma oynanacak.

NFL Başkanı Roger Goodell, 2025’te sekiz uluslararası maç oynanmasının hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca, ligin Brezilya’ya yeniden dönmesi “beklenen” bir gelişme olarak değerlendirilirken, İrlanda’da ilk kez bir NFL maçının düzenlenmesinin de “ihtimal dahilinde” olduğu belirtildi.