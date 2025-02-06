NFL, 2026'dan itibaren Avustralya'yı fethedecek

Mehmet Ertaş
NFL, 2026'dan itibaren Avustralya'yı fethedecek

Amerikan futbolunun küresel genişleme hamlesi hız kesmeden devam ediyor. Avustralya, 2026 sezonundan itibaren düzenli bir NFL maçına ev sahipliği yapacak. İlk mücadele Melbourne Cricket Ground’da oynanacak.

Amerikan Futbol Ligi (NFL), küresel genişleme planları kapsamında Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenli sezon maçları oynanacağını duyurdu. Bu kararla Avustralya, NFL’in düzenli sezon maçı oynayacağı altıncı ülke oldu.

Lig yetkilileri, Avustralya’da maç düzenleme olasılığını değerlendirmek için Melbourne ve Sidney’de çeşitli saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, yaklaşık 100.000 kişilik kapasiteye sahip Melbourne Cricket Ground (MCG), Asya-Pasifik bölgesindeki ilk NFL maçına ev sahipliği yapacak stadyum olarak belirlendi.

melbourne-cricket-ground-092219639-16x9-0.webp

2026 sezonunda oynanacak ilk karşılaşmada Los Angeles Rams, resmi olarak ‘ev sahibi’ ekip olacak. NFL Başkan Yardımcısı Peter O’Reilly, “Uluslararası maçlar, küresel stratejimizin en etkili unsurlarından biri. Bu maçlar, Amerikan futbolunu her seviyede büyütmek için güçlü bir katalizör görevi görüyor,” dedi.

znm1dsspwz50ogwhzj7l.jpeg

Son yıllarda küresel çapta büyümesini hızlandıran NFL, bu sezon Brezilya’nın São Paulo kentinde ilk Güney Amerika maçını oynadı. O’Reilly, Melbourne’daki maçın 2026 sezonunun açılış haftasında oynanmasının “muhtemel” olduğunu belirtti. Böylece takımların seyahat sonrası adaptasyon sürecini daha iyi yönetmeleri hedefleniyor.

houston-texans-cj-stroud.jpg

Melbourne’daki NFL maçına dair duyuru, New Orleans’ta düzenlenen Super Bowl haftasında yapıldı. 2025 sezonuna dair uluslararası maçların detaylarının ilerleyen dönemde açıklanması bekleniyor. Şimdiye kadar beş maç kesinleşmiş durumda; Madrid ve Berlin 2025’te ilk kez birer NFL maçına ev sahipliği yapacakken, Londra’da üç karşılaşma oynanacak.

NFL Başkanı Roger Goodell, 2025’te sekiz uluslararası maç oynanmasının hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca, ligin Brezilya’ya yeniden dönmesi “beklenen” bir gelişme olarak değerlendirilirken, İrlanda’da ilk kez bir NFL maçının düzenlenmesinin de “ihtimal dahilinde” olduğu belirtildi.

wnh6qe7dp0sxdz4m5izr.jpeg

Son Haberler
Ünlü yorumcu haddini aştı: "Hagi'nin zekası yetersiz"
Ünlü yorumcu haddini aştı: "Hagi'nin zekası yetersiz"
Saç sağlığınız kireçli suya bağlı olabilir: Uzmanlardan uyarılar
Saç sağlığınız kireçli suya bağlı olabilir: Uzmanlardan uyarılar
Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı!
Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı!
Erdoğan bunları sakın duymasın! En yakınındaki isim bu sefer acı söyledi...
Erdoğan bunları sakın duymasın! En yakınındaki isim bu sefer acı söyledi...
Yurtta kar mesaisi başladı
Yurtta kar mesaisi başladı