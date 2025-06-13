NFL efsanesine cinayete teşebbüs suçlaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
NFL efsanesine cinayete teşebbüs suçlaması

NFL'in sembol isimlerinden Antonio Brown, Miami’deki bir boks gecesi sırasında yaşanan silahlı çatışma nedeniyle cinayete teşebbüsle yargılanacak. Olay, sporcunun skandallarla dolu geçmişine yeni bir halka ekledi.

Amerikan futbolunun veteran yıldızlarından Antonio Brown, Miami’de bir amatör boks organizasyonu sonrasında çıkan tartışmada silahla saldırıda bulunduğu gerekçesiyle ikinci derece cinayete teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya. Florida’daki polis raporuna göre Brown, güvenlik görevlisinin silahını alarak daha önce yumrukla kavga ettiği Zul-Qarnain Kwame Nantambu’ya iki el ateş etti. Mermilerden biri Nantambu’nun boynunu sıyırdı.

Olayla ilgili tutuklama emrinde, Brown’un avukatı belirtilmedi. 36 yaşındaki eski sporcu, sosyal medya hesaplarına gönderilen mesajlara da yanıt vermedi. Uzun yıllar Pittsburgh Steelers forması giyen Brown, NFL kariyerini 2021’de Tampa Bay Buccaneers ile sonlandırmıştı.

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Cinayete teşebbüs suçlaması, 15 yıla kadar hapis ve 10 bin dolara kadar para cezası öngörüyor. Bu gelişme, Brown’un geçmişte yaşadığı hukuki sıkıntıların son halkası oldu. Kendisine daha önce kamyon şoförüne saldırı, aile içi şiddet ve nafaka ödememek gibi suçlamalar yöneltilmişti.

2021 yılında Jets karşısında oynanan bir maçta formasını çıkararak sahayı terk etmesiyle dikkat çeken Brown’un bu davranışı, kulüp tarafından kadro dışı bırakılmasına neden olmuştu. O dönem takım arkadaşı Tom Brady, Brown için “insanlar daha fazla şefkat göstermeli” ifadesini kullanmıştı.

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