N'Golo Kante Chelsea'de kalacak mı. Fransız oyuncudan flaş açıklamalar

Chelsea'nın orta saha oyuncusu N'Golo Kante, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

N'Golo Kante Chelsea'de kalacak mı. Fransız oyuncudan flaş açıklamalar

Chelsea ile henüz sözleşme yenilemeyen ve sezonun büyük bir kısmını sakatlığı nedeniyle kaçıran N'Golo Kante geleceğiyle ilgili Sky Sports'a flaş açıklamalarda bulundu.

"UMARIM TEKRARDAN REKABETÇİ OLABİLİRİZ"
Fransız oyuncu açıklamasında, "Elbette burada kariyerime devam edebilirim. Kulüp, heyecan verici bir projenin içinde. Umarım tekrar rekabetçi olabiliriz. Bu projede nerede olacağımı bilmiyorum. Bu değişiklik umarım kulübe fayda sağlar" dedi.

"FORMA GİYMEK İSTİYORUM"
Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Kante bu konuya ilişkin ise Kante "Sezonun geri kalanında forma giymek istiyorum. En zor kısım geride kaldı ve bunu unutabilirim. Tekrar futbolun tadını çıkarmak ve daha fazla başarı elde etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Sakatlığı sebebiyle bu sezonun büyük bir kısmında forma giyemeyen 32 yaşındaki Fransız orta saha, 9 maçta 1 asist kaydetti.

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