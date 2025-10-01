Nice cephesinden Fenerbahçe açıklaması: 'Favoriler arasında'

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransa temsilcisi Nice’i ağırlayacak. Yarın Chobani Stadı’nda saat 19.45’te oynanacak karşılaşma öncesinde Nice Teknik Direktörü Franck Haise ve orta saha oyuncusu Morgan Sanson basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

HAISE: “FENERBAHÇE FAVORİLERDEN BİRİ”

Franck Haise şunları söyledi:

“Yarınki maç bizim için bir fırsat. Çok kaliteli bir ekiple oynayacağız. Bizim için bir sürpriz söz konusu değil. Büyük ve güzel bir maç olacağı kesin. Bunu da avantaja çevirip devam edeceğiz.

Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Kaliteleri ortada. Birkaç sakat oyuncuları vardı. Talisca’nın yeniden oynayacağını tahmin ediyoruz. Tüm oyuncuların kendine has özel yetenekleri var. Yarın güzel bir maç olacak.

Fenerbahçe, büyük bir ekip ve favoriler arasında. Özellikle Avrupa kupalarındaki tecrübeleri ortada. Biz de yarınki maçta elimizden geleni yapacağız.”

SANSON: “GALİBİYET ÖZGÜVENİMİZİ ARTIRACAK”

Nice’in tecrübeli orta saha oyuncusu Morgan Sanson ise Fenerbahçe karşısında alacakları 3 puanın önemine değinerek şöyle konuştu:

“Çok heyecanlıyız. İki büyük rakiple birkaç gün içinde oynayacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak bunu değiştireceğimize ve başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz.

Deplasmanda Fenerbahçe gibi zor bir takım favoriyken alacağımız bir galibiyet kendimize olan inancımızı pekiştirecektir. Güzel bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.

Kendi oyunumuza odaklıyız. Kişisel becerilerimiz önemli ama takım olarak iyi oynamamız gerek. İlk defa Türkiye’de oynayacağım. Böyle bir atmosferde oynamak benim için önemli. Zaten bu işi de bunun için yapıyoruz. Daha önce bu statta oynayan arkadaşlarım yarınki maçın zor olacağı konusunda uyardı. Bunun farkındayız. Zor zamanlarda birlik olarak güçlü bir şekilde ayağımız yere basıyor. Yarın gerekli gayreti göstereceğiz.”