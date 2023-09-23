Nice teknik direktörü Farioli: Favori değiliz

Fransa Ligue 1 ekibi Nice teknik direktörü Francesco Farioli, Monaco galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Nice teknik direktörü Farioli: Favori değiliz

Editör: Fatma Demirkaya

Türkiye'de de bir dönem çalışan ve Nice'in teknik direktörlüğünü yapan Farioli, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk 6 haftasında 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak ligin lideri konumunda bulunan Nice, Monaco'yu da mağlup etti.

Monaco maçı sonrası konuşan Farioli'nin açıklamaları şu şekilde;

"Biz bu ligin favorilerinden değiliz. Böyle düşünmeye başlarsak yanlış bir adım atmış oluruz. Çalışma ruhunu getirmek istediğim basın toplantısını hatırlıyorum, o günden bu yana hem olumlu hem olumsuz performanslar sergiledik ancak şu anda puan olarak olmamız gereken yerdeyiz."

"6 hafta itibarıyla puan durumuna bakma veya hayal kurma lüksümüz yok. Şu an sadece mutlu olmalıyız. Zorluklar bizi bekliyor olacak. Bunları görmeli ve nasıl önlem alacağımızı bilmeliyiz. Kazanmanın riski, bu zaferleri nasıl elde ettiğinizi unutmaktır. Bu fedakarlık ve çok dikkat gerektirir."

"İki zafer arasında seçim yapmak zor. Bu zaferin tadını çıkarmalı ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bunu hak ettik. Bu gece çok şanslıydık. İki penaltı veren bir takımın kazanması nadir görülen bir durumdur. Marcin (Bulka), Jarkko (Tuomisto) ve Kevin'e (Jeffries) tebrikler. Farkı yaratan her birimizin küçük detaylarıdır. Açılış maçlarında yanımızda olmayan şans, belki de bugün bizim yanımızdaydı. Şansın yanı sıra mükemmel bir iş çıkaran oyuncuların da hakkını vermek gerekir."

Francesco Farioli, Türkiye'de daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

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