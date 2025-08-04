Nice Trabzonspor'un yıldızına teklif hazırlığında!

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Nice Trabzonspor'un yıldızına teklif hazırlığında!

Süper Lig'in yeni sezonunda mutlak başarı hedefleyen Trabzonspor'da Benjamin Mendy, dev kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Ligue 1 ekibi Nice'in yıldız oyuncuya teklif yapmak için hazırlandığı iddia edildi.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bordo-mavililerin gündemindeki en önemli konu ise orta saha oyuncusu Batista Mendy'nin durumu.

Jeremie Boga transferinde takasta kullanılması gündeme gelen Mendy, Nice'in ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak Boga'nın Trabzonspor'a sıcak bakmaması, bu takas seçeneğini rafa kaldırdı. Fransız kulübü Nice'in, Mendy için kısa süre içinde resmi teklif yapacağı iddia edildi.

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TRABZONSPOR EN AZ 10 MİLYON EURO BEKLİYOR

Trabzonspor Yönetimi, 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için en az 10 milyon euro bonservis bekliyor. Ancak Fransız basınında yer alan haberlere göre; Nice, Mendy'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bordo-mavili kulübün bu formüle pek sıcak bakmadığı ifade edildi.

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