Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke'nin uzun bir süredir kadrosunda görmek istediği Nice forması giyen Jeremie Boga için yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

JEREMIE BOGA'NIN NICE'TE GELECEĞİ BELİRSİZ

Nice'te üst üste alınan başarısız saha sonuçlarının ardından kulübü protesto eden taraftarların taşkınlığı sonucu; Terem Moffi ile birlikte darp edilen ve fiziksel şiddetin yanında ırkçı saldırılara da uğradığı iddia edilen Jeremie Boga'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

NICE BAŞKANI BOCQUET: 'ÇOK ETKİLENDİLER'

RMC Sport'a konuşan Nice Başkanı Fabrice Bocquet, iki oyuncunun kulüpteki geleceklerine dair, "Gerçek şu ki, hiçbir fikrim yok. Hastalık izinlerinden sonra durumlarını değerlendireceğiz. Çok etkilendiler. Yerel halk bazı davranışlardan pek memnun değil. Ama desteğim onlara. Bakalım işler nasıl gelişecek." yorumunda bulunarak ayrılık ihtimalini göz ardı etmedi.

TRABZONSPOR YENİDEN MASAYA OTURACAK

Bu gelişmeler üzerine Trabzonspor'un Boga transferinde yeniden Nice kulübüyle masaya oturması ve pazarlıklara başlaması bekleniyor.

Bu sezon Nice formasıyla toplam 20 maçta forma giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız oyuncu, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.