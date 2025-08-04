Nice'ten flaş Guessand itirafı! 'Yüzde 90 ihtimalle...'

Nice Sportif Direktörü Florian Maurice, genç forvet Evann Guessand'ın çarşamba günü Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Guessand’ın dizindeki ağrılar nedeniyle kadroda yer almayacağını duyuran Maurice ayrıca Fransız forvetin transfer olasılığı hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GUESSAND YÜZDE 90 İHTİMALLE AYRILACAK"

Florian Maurice, "Şu an burada olduğu sürece onu kadronun bir parçası olarak görüyoruz ve performansı için çalışıyoruz. Ancak yüzde 90 ihtimalle ayrılacak gibi görünüyor.

Bir süredir bazı temaslar var, ilgilenen kulüpler mevcut ama şu anda resmiyet kazanan bir durum yok. Evann’ın ayrılığı için üç tarafın da uzlaşması gerekiyor.” diye konuştu.

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