Sırbistan takımı Partizan, bir dönem Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda da forma giyen ABD asıllı Yunan oyun kurucu Nick Calathes'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Monaco, Panathinaikos ve Fenerbahçe'nin de formasını giyen Nick Calathes, Partizan'ın yeni transferi oldu" denildi.

'GERÇEK BİR EFSANE'

THY EuroLeague'den yapılan paylaşımda ise "Gerçek bir EuroLeague efsanesi olan Nick Calathes, Sırp ekibi Partizan ile güçlerini birleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Partizan ve Fenerbahçe, 21 Kasım günü EuroLeague'de karşı karşıya gelecek.

Calathes, Fenerbahçe Beko'da 2022 ile 2024 yılları arasında forma giyerken bir kez Basketbol Süper Ligi, bir defa da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Deneyimli basketbolcu, son olarak EuroLeague'de mücadele eden Fransa ekibi Monaco'da forma giyiyordu.

ABD'nin Florida eyaletinde dünyaya gelen Calathes'in hem Yunanistan hem de ABD vatandaşlığı bulunuyor.