Nico Williams, Arda Güler'e rakip olarak geliyor

Dünya futbolunun en büyük kulüplerinden olan Real Madrid bu sezon Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da yaşadığı hayal kırıklığını transferle unutturmak istiyor.

Atletic Bilbao forması giyen Nico Willams'ın ismi Real Madrid ile anılmaya başladı. Gazeteci Manolo Lama bu transfer konusunda "Real yarın sabah onu transfer etmeli. Nico Williams'ı transfer etmek birçok kapıyı açar. 58 milyon euro değerinde bir oyuncu, ki bu Real Madrid gibi bir kulüp için hiçbir şey" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'İN FORMA ŞANSINI ETKİLEYEBİLİR

Olası bir Nico transferinde oyuncunun pozisyonu gereği Real Madrid'de sağ tarafta oynayan Rodrygo ve Arda Güler'in durumunun tehlikeye girmesi beklenebilir. Milli futbolcu Arda Güler bu sezon Carlo Ancelotti yönetiminde az forma şansı buldu. Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 41 maça çıkarken, 5 gol attı ve 9 asist katkısı üretmeyi başardı.