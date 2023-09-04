Nicolas Pepe için Türkiye iddiası. İki Süper Lig devinden birine imza atması bekleniyor

Son zamanlarda Beşiktaş ile adı anılan Nicolas Pepe, tekrardan Türkiye takımlarıyla anılmaya başladı.

Nicolas Pepe için Türkiye iddiası. İki Süper Lig devinden birine imza atması bekleniyor

Beşiktaş ile bir süredir ismi anılan Arsenal'in yıldızı Nicolas Pepe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Londra ekibinin kanat oyuncusu Nicolas Pepe, Paris'te bir Türk kulübü için sağlık kontrollerinden geçti.

Haberin devamında ise Pepe'nin Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a imza atmasının beklendiği belirtildi.

Arsenal'in 2019 yılında 80 milyon euro karşılığında transfer ettiği Pepe, İngiliz ekibiyle 112 resmi maça çıktı ve 27 gol, 21 asistlik katkı sağladı.

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