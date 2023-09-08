Nicolas Pepe Trabzonspor'a imzayı attı. Forma numarasını taraftar seçecek

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Arsenal’in Fildişi Sahilli yıldızı Nicolas Pepe’yi resmen kiraladı.

Nicolas Pepe, Başkan Ertuğrul Doğan ve kulüp yöneticisi İbrahim Şahinkaya’nın katıldığı törende imzayı attı.

Öte yandan Bordo-mavililerden yapılan açıklamaya göre oyuncunun forma numarasını taraftar seçecek. Konuya ilişkin kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yıldız transfer Pepe’nin gururla terleteceği formanın numarası, Socios uygulamasında, Trabzonspor taraftarının oylarıyla seçilecek. Bu tarihi oylamayı kaçırma" ifadelerine yer verildi.