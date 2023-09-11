Nicolas Pepe'den Beşiktaş sözleri: Oynamaya hazırım

Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pepe, beklentilerin farkında olduğunu ve buna sahada cevap verileceğine inandığını ifade etti.

KAYNAK: AA
Nicolas Pepe'den Beşiktaş sözleri: Oynamaya hazırım

Pepe, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'a transferinde kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür ederek, "Ayrıca dün bana göstermiş oldukları hoş karşılamadan dolayı da taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Benden beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Buna en iyi yanıtın sahada ekip arkadaşlarımızla oynayacağımız oyunla verileceğine inanıyorum." dedi.

Hangi mevkide oynadığı yönündeki bir soru üzerine Pepe, "Hocayla bir plan yaptık. Ben hücum bölgesinde her pozisyonda oynayabilen bir oyuncuyum. Geçen sezon farklı pozisyonlarda oynadım. 10 numara pozisyonunda da oynadım. Ama benim tercih ettiğim pozisyon sağ açık. Şu anda antrenörümüzün de benden ne beklediğini biliyorum. Şu an pozitif olmamız, ekibe yardımcı olabilmem için çalışmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAMAYA HAZIRIM''
Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 aydır maç oynamadığını vurgulayan Pepe, şöyle devam etti:

"Ama benim açımdan bakacak olursak çok iyi bir hazırlık süreci geçirdim. 10 gündür bireysel ekibimle çalışma yapıyorum. Birazcık ritim yakalamam gerekiyor. Beşiktaş ile oynayacağımız maçta ritim yakalamam gerekiyor. Yine de buna karar verecek ben değilim. Benden faydalanmaya karar verecek hocamızdır. Hocam faydalanmak isterse elimden geleni yaparım. Oynamalı mıyım, oynamamalı mıyım ona ben karar vermiyorum. Sağlık ekibinin görüşü çok önemli. Ama şu kesin ki ben oynamaya hazırım."

Pepe, Trabzonspor'un farklı bir kulüp olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile ruhuyla alakalı çok şey barındırıyor. Büyük hedefleri olan bir kulüp. İki yıl evvel kazanmış oldukları şampiyonluklarda olduğu gibi bu sezon o seviyeye geriye dönmeye çalışacağını biliyorum. Hocamız ve ekiple çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. 2020'de kazanılmış olan şampiyonluğa, tekrardan o seviyeye ulaşmak için çok çalışmamız, yol katetmemiz gerektiğini biliyorum. Umarım aynı şekilde bu takımla beraber bu sezon da birçok başarı kazanırız."

Türkiye liginde geçiş oyununun daha çok oynandığını ve bunun kendisine uygun olduğunu anlatan Pepe, Trabzonspor'u tercih etmesine ilişkin de şunları söyledi:

"Benimle ilgilenen başka Türk takımları da vardı ama farkı yaratan şey, Trabzon ile ilgili başkan, asbaşkan ve antrenörle alakalı. Özellikle asbaşkanımız bu konuyla alakalı seyahat etti. Beni görmek, görüşme yapabilmek için. Kulübün projesini izah etmek, açıklamak için geldi. Bana kulübü, sahibi olduğu projeyi açıkladıktan sonra bu direkt bana hitap eden bir şeydi ve bunu reddedemezdim. Bir yıllık sözleşmenin kısa olduğu kesin. Lakin ben ve temsilcilerim kısa vadeli bir plan yaptık. Uzun vadeli projelere adım atmadan kısa vadeli proje yaptık. İlerisi için her şey olabilir."

Pepe, taraftarların karşılamasının inanılmaz olduğunu kaydederek, "Benim üzerimde çok baskı yaratacak bir şey. İlk günün baskısı diyebilirim. Çünkü bu baskı beni ittikçe taraftarın aşkına, sevgisine dönüşecek bir şeydir. Bu da beni bu forma için savaşmaya itecek bir şeydir. Taraftarlara tekrar teşekkür ediyorum. Beşiktaş maçında umarım onlara dönüşümle bir yanıt verebilirim, güzel teşekkür edebilirim. Onlara bizi destekledikleri için güç verebilirim. Bunu da maçı kazanarak yapabiliriz." diye konuştu.

Fildişi Sahilli oyuncu, daha önce bordo-mavili takımdan ayrılan Kouassi'nin kendisine Trabzonspor'a transferiyle ilgili çok fikir verdiğini belirterek, "Kulüple şehirle alakalı. Şehirle ilgili iyi şeyler söyledi. Benim için burayı seçmek kolay oldu." ifadelerini kullandı. (AA)

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