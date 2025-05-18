Nicole Kidman kadın yönetmenlere omuz verdi

Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, Cannes Film Festivali ve Kering ortaklığıyla verilen 10. Women in Motion Ödülü’nün sahibi oldu. 18 Mayıs’ta düzenlenen törende konuşan Kidman, genç kadın yönetmenlerin daha çok desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Variety dergisine verdiği demeçte, “2017’de her 18 ayda bir kadın yönetmenle çalışacağıma dair söz verdim. Son 8 yılda 27 kadın yönetmenle çalıştım” dedi. Sektörde kadınlara yeterince fırsat tanınmadığını hatırlatan Kidman, “Kadın bir yönetmen olabilir mi?” sorusunun bile çoğu zaman gündeme gelmediğini ifade etti.

TECRÜBEYE İKİNCİ ŞANS

Kidman konuşmasında yaş ayrımcılığına da değinerek şöyle konuştu:

20’li yaşlarınızda övgü alan bir film yapmış olabilirsiniz. Ama sonra 40’larınızda işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu sizi yok sayılacak biri yapmaz. Hâlâ yatırım yapılması gereken biri olabilirsiniz.

Tecrübeli oyuncu, sektörde sadece yeni yeteneklere değil, bir dönem öne çıkmış ama sonra unutulmuş kişilere de yeniden şans verilmesi gerektiğini belirtti.

YENİ PROJELER YOLDA

Nicole Kidman son olarak Mimi Cave’in yönettiği Holland filminde rol aldı. Yakında Nine Perfect Strangers dizisinin ikinci sezonunda izleyiciyle buluşacak. Cannes’daki konuşmasında oyunculuğa tutkuyla bağlı olduğunu söyleyen Kidman, kadınların hem kameranın arkasında hem önünde daha fazla yer almasının şart olduğunu ifade etti.