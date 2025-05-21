Nicole Kidman’dan peruk sürprizi

57 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, 5 Mayıs’ta New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlenen 2025 Met Gala’ya siyah, 1950’ler esintili Balenciaga elbisesiyle katılmıştı. Kısa, platin sarısı saç kesimiyle dikkat çeken Kidman, bu değişimin gerçek olmadığını belirtti. Avustralya'nın Channel Seven kanalında yayınlanan Sunrise programına konuşan oyuncu, “Herkes saçımı kestirdiğimi sandı, ama bu bir peruktu” dedi.

YENİ SEZONA YENİ SAÇ

Kidman, Hulu platformunda 21 Mayıs’ta yayınlanacak olan Nine Perfect Strangers dizisinin ikinci sezonu öncesinde de saç modelini yine değiştirdi. Wellness gurusu Masha Dmitrichenko karakterine hayat veren Kidman, bu kez kaküllü, buz sarısı bob kesimiyle kamera karşısında. Oyuncu, karakterin dönüşümünü yansıtmak adına bu görünümün tercih edildiğini açıkladı. “Masha kendini sürekli yeniden yaratmak zorunda. Ben de saç değiştirmeyi seviyorum” ifadelerini kullandı.

Dizide Kidman’a Murray Bartlett, Annie Murphy, Christine Baranski, Henry Golding ve King Princess gibi isimler eşlik ediyor. Bartlett, sette yeni perukla karşılaştıklarında herkesin şaşırdığını söyleyerek “Gerçekten sete bir sessizlik çöktü, kimse beklemiyordu.” diye konuştu.

YILLARDIR DEĞİŞİMDEN YANA

Nicole Kidman, kariyeri boyunca birçok film ve dizide doğal saçı dışında peruklar kullanarak karakterlerine yeni görünümler kazandırdı. 1998 yapımı Practical Magic filminde kızıl, katlı perukla, Eyes Wide Shut filminde ise çilek sarısı buklelerle kamera karşısındaydı. Nine Perfect Strangers dizisinin ilk sezonunda ise uzun, buz sarısı dalgalı perukla dikkat çekmişti.

Kidman, değişen saç stillerinin oyunculuk kariyerinin bir parçası olduğunu ve karakter yaratımında önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Yeni sezonuyla merakla beklenen Nine Perfect Strangers, Hulu üzerinden izleyiciyle buluşacak.