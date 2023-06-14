Nicolo Barella'ya 60 milyon Euro

Premier Lig'de sezonu dördüncü bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Newcastle United, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

İngiliz ekibinin son gözdesi Inter forması giyen Nicolo Barella oldu.

Telegraph'ın haberine göre Newcastle United'ın İtalyan orta saha Barella için Inter'e 60 milyon euro'luk teklifte bulunacağı belirtildi.

Orta sahasına iki transfer yapmak isteyen İngiliz ekibinin, listesindeki ilk tercihinin Barella olduğu belirtilirken Barella transferinde ısrarcı olunacağı ifade edildi.

Barella, Inter'in Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

İtalyan oyuncu İtalyan ekibiyle bu sezon 52 karşılaşmaya çıkarken takımına 9 gol, 10 asistlik katkı sağladı.