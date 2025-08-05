Nicolo Zaniolo takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi...

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Nicolo Zaniolo takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Galatasaray'da, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo için bir süredir gündemde olan ayrılık gerçekleşiyor. Tecrübeli oyuncunun, İspanya LaLiga'nın köklü ekibine transfer olması bekleniyor.

Galatasaray'da yeni sezonda da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Nicolo Zaniolo için transferde sıcak saatler yaşanıyor. 26 yaşındaki oyuncunun yeni adresi de büyük ölçüde netlik kazandı.

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NICOLO ZANIOLO İÇİN VILLARREAL İDDİASI

Direttagoal'de yer alan habere göre; Brezilya ekibi Flamengo'nun da ilgilendiği Nicolo Zaniolo, İspanyol takımı Villarreal'e transfer olmaya yakın. Haberde, bu transferin mali detayları ile ilgili bir bilgi yer almadı.

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Sarı-kırmızılılar, Zaniolo için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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