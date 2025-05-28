Nicolo Zaniolo'dan yumruk iddialarına yanıt

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nicolo Zaniolo'dan yumruk iddialarına yanıt

Galatasaray'ın sezon başında Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, takımının Roma U20 ile oynadığı maçın ardından rakip takımdan bir futbolcuya yumruk attığı iddialarını cevapladı.

İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın ara transferde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo Corriere dello Sport'a olay çıkarttığı yönündeki haberlere açıklama yaptı.

"SİNİRLENDİM AMA ONA VURMADIM"

Zaniolo "Kimseye yumruk atmadım.Tuvalette gitmek istedim ve en yakın olan Roma soyunma odasındaydı, içeri girmek için izin istedim ve bana gülümseyerek izin verdiler. Çocukların yanından geçtiğimde onları tebrik ettim ve 'Aferin' dedim. Tuvaletten çıktığımda çocuklarda biri yüksek sesle beni kışkırttı ve ona benden bahsedip bahsetmediğini sorduğumda yanıma geldi. Sinirlendim ama ona vurmadım.

"SADECE OMZUNA ELİMİ KOYDUM"

Gerçeklerin anlatılanlardan çok uzak olduğunu ve sözlü bir tartışma dışında benim tarafımdan saldırgan bir davranış olmadığını belirtmek istiyorum. Ellerimi hiç kaldırmadım, tokat ve yumruk falan yoktu. Tekrar ediyorum, bir hata yaptığımda bunun sorumluluğunu üstleniyorum ama bu sefer değil. Ve vicdanım rahat olduğu için federal savcıyla veya söz konusu çocukla konuşmakta sorun yaşamam. Çünkü tonu pek hoş değildi, sadece omzuna elimi koydum."

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