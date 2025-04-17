Nidanur Karaman, Sırbistan'dan dünya ikinciliği ile döndü

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Kır Çiçekleri Projesi" kapsamında 21 kız öğrenci, katıldıkları yarışmalarda aldıkları şampiyonluklarla ve önemli derecelerle geleceğin şampiyonları olma yolunda ilerliyor. Proje çerçevesinde eğitim alan sporcu Nidanur Turhan, Sırbistan’da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası’nda gülle atma branşında dünya 2'ncisi oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Kır Çiçekleri Projesi"nde yer alan kız çocukları, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Sporcu kızlar il ve il dışında önemli dereceler elde etmelerinin yanı sıra isimlerini artık dünya şampiyonluklarında da duyurmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin “Kır Çiçekleri Projesi” kapsamında eğitim hayatlarına yatılı olarak devam eden toplam 21 kız öğrenci, katıldıkları yarışmalarda aldıkları şampiyonluklarla ve önemli derecelerle geleceğin şampiyonları olma yolunda ilerliyor.

Özellikle kentin kırsal kesimlerinde yaşayan ve değişik spor branşlarında yetenekli olan kız çocuklarının yer aldığı proje ile öğrenciler hem okul hem de spor hayatlarına devam ediyor. Daha şimdiden katıldıkları müsabakalarda başarı elde eden sporcular, başarılarının katlanarak devam edeceğinin de sinyallerini veriyor.

14 YAŞINDAKİ NİDANUR, BUGÜNE KADAR SAYISIZ BAŞARIYA İMZA ATTI

Tarsus doğumlu 14 yaşındaki Nidanur Turhan’dan, Sırbistan’a uzanan bir başarı öyküsü geldi. Kır Çiçeği Nidanur Turhan, elde ettiği başarılarla kente büyük bir gurur yaşattı. Kır Çiçekleri Projesi’nden yetişen sporcu Nidanur Turhan, 9 Nisan’da Sırbistan’da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası’nda gülle atma branşında dünya 2'ncisi oldu.

Bugüne kadar toplam 18 müsabakada birincilikler ve ikincilikler elde ederek Mersinlilerin göğsünü kabartan Nidanur Turhan, gülle atma branşında; Mersin, Bursa, Kayseri, İzmir, Konya, Gaziantep gibi illerde katıldığı yarışmalarda önemli derecekler elde ederken, son olarak 9 Nisan’da Sırbistan Zlatibor’da gerçekleşen ISF U15 Gymnasiade’de de 2.’lik elde ederek, büyük gurur yaşattı.

“BEN HAYALLERİME KIR ÇİÇEĞİ PROJESİ’YLE KAVUŞTUM”

Nidanur Turhan, Kır Çiçekleri Projesi ile spora daha ciddi bir şekilde odaklanma imkânı bulduğundan söz ederken, donanımlı bir şekilde çalışmalar yapabildiğini kaydetti. Turhan, “Kır Çiçekleri Projesi’yle benim için daha ciddi ve önemli bir dönem başladı. Kır Çiçekleri ile daha kolay yöntemlerle, daha ciddi ve güzel antrenmanlar yaptım. Burada yeni ve güzel arkadaşlıklar da edindim. Burası benim ikinci ailem oldu. Bu sayede daha ciddi ve daha başarılı bir hayatım oldu” dedi.

Kır Çiçekleri Projesi’nin kendisine kattığı faydalardan da bahseden Turhan, “Kır Çiçekleri Projesi olmasaydı, bence bu kadar başarılı olamayacaktım. Ben hayallerime Kır Çiçeği Projesi’yle kavuştum. Bu gerçekten benim için çok büyük bir şans. Son olarak Sırbistan’da katıldığım Liselerarası Dünya Şampiyonası’nda gülle atma branşında dünya 2’ncisi oldum. Başkan Vahap Seçer’e ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

“İMKANI OLMAYAN YETENEKLİ ÇOCUKLARIMIZIN, YETENEKLERİNE GÖRE BRANŞLAŞMALARINI SAĞLIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda antrenör olarak görev yapan Ali Kilisli, Kır Çiçekleri Projesi ile sağlanan fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekerek, “Kullandığımız saha Mersin’de her yerde yok. Bu tarz imkanlara kısıtlı erişim olayı var. Kır Çiçekleri Projesi; imkanı olmayan, çok zor şartlarda buraya gelen, maddi durumları nedeniyle bunlara erişemeyen yetenekli çocuklarımızın; yeteneklerine göre branşlaşmasını sağlayıp, daha sonrasında ise Nidanur gibi başarılar elde etmesine imkan tanıyan bir proje” dedi.

“OLİMPİYATLARA KIR ÇİÇEKLERİ’NDEN SPORCU GÖNDERENE KADAR DURMAYACAĞIZ”

Proje ile kız çocuklarının belli bir düzen içerisinde okullarını ve antrenmanlarını sürdürdüklerini belirten Kilisli, “Sporcuların antrenman yapmaları, okula gitmeleri, uyanmaları gibi konular hep belli bir düzen içerisinde ilerliyor. Beslenmesinden uyumasına kadar her şeyleri planlı, programlı ve profesyonel bir şekilde ilerliyor. Projenin en büyük katkısı bu ve bunu kendi hayatlarında da aynı şekilde uygulamalarını istiyoruz. Kız çocuklarımızın, tam bir profesyonel sporcu gibi yetişmelerini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk etapta Türkiye şampiyonluklarıyla ufukları aştıklarını sözlerine ekleyen Kilisli, “Şimdi dünya şampiyonlukları ve ardından olimpiyatlarla devam edeceğiz. Olimpiyatlara Kır Çiçekleri’nden sporcu gönderene kadar durmayacağız” diye konuştu.