Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 / 00:01

NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2022/333

KARAR NO : 2024/286

Davacı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle; Antalya Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğinin12/08/2024 tarihli yazısı ile Memurevleri Mahallesi Derya Caddesi Köken Apartmanı Kapı No: 31 DaireNo:1Muratpaşa /ANTALYA adresindeki taşınmazın yıkıldığının şuanda belirtilen adresin boş olduğunun tespit edildiğinin belirtilmiş olması sebebiyle Gerekçeli Karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizce verilmiş olan 02/05/2024tarih2022/333Esas2024/286karar sayılı gerekçeli karar tebliğ yerine geçerli iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra davalı Yöndem Temizlik Yemekçilik Güvenlik İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketine yapılmış sayılacağı, tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02092935