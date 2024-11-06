Niğde 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/234 Esas

DAVALI : KERİM DUYAR

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle; Mahkememizce tarafınıza tebliğ için davetiye çıkarılmış olup, adresinize ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmış olmakla, yapılan UYAPsorgusunda halen adres durumunuzda bir değişiklik olmaması sebebiyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizin 15/02/2024 tarih, 2020/234 Esas ve 2024/51 Karar sayılı kararı ile;

"...1-Davanın KABULÜ ile, Niğde ili Merkez ilçesi Ovacık köyü 128 ada 18 parsel sayılı taşınmazın İveşe Duyar adına kayıtlı 5352/12650 hissesinin İPTALİ ile Makbule Kendirli'nin Niğde 3. Noterliğinin 13/09/2019 tarih ve 11086 yevmiye nolu mirasçılık belgesindeki hisseleri ile İlhan Kendirli'nin Niğde Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/07/2021 tarih 2021/1045 Esas 2021/1019 Karar sayılı veraset ilamındaki hisseleri oranında paylı mülkiyet şeklinde davacılar adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, 2-Niğde ili Merkez ilçesi Ovacık köyü 145 ada 2 parsel sayılı taşınmazın muris Ali Duyar adına kayıtlı tapu kaydının 1/2 hissesinin İPTALİ ile Makbule Kendirli'nin Niğde 3. Noterliğinin 13/09/2019 tarih ve 11086 yevmiye nolu mirasçılık belgesindeki hisseleri ile İlhan Kendirli'nin Niğde Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/07/2021 tarih 2021/1045 Esas 2021/1019 Karar sayılı veraset ilamındaki hisseleri oranında paylı mülkiyet şeklinde davacılar adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, fen bilirkişisi Gönül Kirlenmez'in 15/02/2024tarihli ek rapor ve krokisinde mavi renk ile taranmış A harfi ile gösterilen alanın davacılara ait olduğunun tapu sicilinin beyanlar hanesine işlenmesine, ek raporun işbu kararın eki sayılmasına, 3-Hüküm özetinin ve ek raporun Niğde Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, 4-Talep olmadığından yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, 5-Talep olmadığından davacı vekili lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 6-Alınması gerekli 27.604,13TL harçtan başlangıçta alınan 204,93TL peşin harcın ve 6.000,00TL tamamlama harcının mahsubu ile bakiye 21.399,20TL'nin davacılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına, 7-30/09/2015 tarihli Resmi Gazetede 29488 sayı ile yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi'nin 5. maddesine göre; gider avansının kullanılmayan kısmının ilgilisine iade edilmesine, ilgili tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iadenin elektronik ortamda hesaba aktarılmak suretiyle yapılmasına, hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilmesine,..." şeklinde karar verildiğinden tebliğ yerine geçerli işbu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra davalı Kerim DUYAR'a (T.C 313*****532 nolu, Rasim ve Ümmühan oğlu, 02/03/1979 doğumlu) yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.