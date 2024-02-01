NİĞDE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 01 Şubat 2024 / 00:01

T.C.

NİĞDE2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/58 Esas

KONU : İlanen Tebligat

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Mahkememizce, dahili davalı Ali Mahmut KENTER ve dahili davalı Yaşar BENEK'in tespit edilen adreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen iade edilmiş ve tebligata yarar açık adresi bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, bu nedenle bilirkişi raporu ekli duruşma gününü bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Niğde ili Merkez ilçesi Fertek Mahallesi, 323 Ada, 156 parsel sayılı taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep etmiş, Ortaklığın giderilmesi istemi ile açılan davada "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI hususu ilanen tebliğ olunur.