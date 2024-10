Niğde 6. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ekim 2024 / 00:01

(İLAN)

NİĞDE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/78 Esas

KARAR NO : 2024/406 Karar

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2022/465

MAĞDUR SANIK : SEYFİ DEMİRKURT, Yüksel ve Nurhayat oğlu, 24/01/1980 CEYHAN doğumlu, ADANA, CEYHAN, Burhaniye mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ziya Paşa Mahallesi, 97087 Sokak, No: 39Seyhan/ ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No: 20272013782



SUÇ : Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek

SUÇ TARİHİ : 06/01/2021

SUÇ YERİ : NİĞDE/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 03/06/2024

KARAR TÜRÜ :MAHKUMİYET-HAGB



Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mağdur katılana sanık Seyfi DEMİRKURT hakkında Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan yapılan yargılama sonunda; TCK'nun 227/2. Maddesi uyarınca neticeden 1 yıl 13 ay hapis ve 100 TL adli para cezası, 1 yıl 13 ay hapis ve 100 TL adli para cezası ile Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına Dair Denetimli Serbestlik Tedbirine karar verildiği, aramalara rağmen yokluğunda verilen gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, 7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize vereceği yada en yakın mahkeme kanalıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe veya zabıt katibine düzenlettireceği tutanak ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilmek üzere hükmü istinaf etmeye hakkının bulunduğu, süresinde kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmü istinaf edemeyeceği ilan olunur. 19/09/2024