Niğde 6. Asliye Ceza Mahkemesinden
(İLAN)
NİĞDE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2023/312 Esas
KARAR NO : 2024/240 Karar
[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2023/2397
SANIK : İSMAİL MUHAMMED İSHAK, Hafizullah ve Marhale oğlu, 01/01/1997 PARWAN doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yukarı Kayabaşı Mah. Şerifali Sk. No:23 İç Kapı No:6 NİĞDE adresinde oturur. TC Kimlik No:99486394888
SUÇ : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 27/10/2021
SUÇ YERİ : NİĞDE/MERKEZ
KARAR TARİHİ : 22/04/2024
KARAR TÜRÜ : HAGB
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mağdur katılana sanık İsmail Muhammed İSHAK hakkında Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan yapılan yargılama sonunda; 5 Yıl Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına Dair Denetimli Serbestlik Tedbirine karar verildiği, sanığın yabancı uyruklu olması nedeniyle aramalara rağmen yokluğunda verilen gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, 7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize vereceği yada en yakın mahkeme kanalıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe veya zabıt katibine düzenlettireceği tutanak ile Niğde Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere hükme itiraz etmeye hakkının bulunduğu, süresinde kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmü istinaf edemeyeceği ilan olunur. 19/09/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02097998