Niğde 6. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ekim 2024 / 00:01

(İLAN)

NİĞDE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO : 2023/312 Esas

KARAR NO : 2024/240 Karar

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2023/2397

SANIK : İSMAİL MUHAMMED İSHAK, Hafizullah ve Marhale oğlu, 01/01/1997 PARWAN doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yukarı Kayabaşı Mah. Şerifali Sk. No:23 İç Kapı No:6 NİĞDE adresinde oturur. TC Kimlik No:99486394888

SUÇ : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 27/10/2021

SUÇ YERİ : NİĞDE/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 22/04/2024

KARAR TÜRÜ : HAGB

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mağdur katılana sanık İsmail Muhammed İSHAK hakkında Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan yapılan yargılama sonunda; 5 Yıl Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına Dair Denetimli Serbestlik Tedbirine karar verildiği, sanığın yabancı uyruklu olması nedeniyle aramalara rağmen yokluğunda verilen gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, 7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize vereceği yada en yakın mahkeme kanalıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe veya zabıt katibine düzenlettireceği tutanak ile Niğde Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere hükme itiraz etmeye hakkının bulunduğu, süresinde kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmü istinaf edemeyeceği ilan olunur. 19/09/2024