Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ergene ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Bahar (39), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.30 civarında Ergene'nin Sağlık Mahallesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Bahar idaresindeki 59 ADA 027 plakalı araç, şoförün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir yığını haline geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Görevlilerin yaptığı incelemede sürücü Mehmet Bahar'ın hayatını kaybettiği saptandı. Cumhuriyet savcısının araştırmasının ardından evli ve 2 çocuk babası Bahar'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

