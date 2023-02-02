Niğde Bor’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Niğde İl, Bor İlçe, DİNK Mahalle/Köy, 396 Ada, 7 Parsel, 5. kat 20 B.B. Nolu Bağımsız Bölüm Niğde İli Bor İlçesi Dink mahallesi 396 ada 7 parsel sayılı taşınmazda 38/670 arsa paylı tapuda arsalı kargir apartman vasıflıMesken ( E15 Depo ) nitelikli5. kat 20 bağımsız bölüm sayılı taşınmaz SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. Taşınmazın yüzölçümünün 658,49m² olduğu, tapuda ?Arsalı Kâgir Apartman? vasfında tescilli olduğu, parsel çevresinin 105,50 metre olduğu, Hastane Caddesine ve İstasyon Caddesine cepheli olduğu, taşınmazın meskûn mahal içerisinde olup, cami, okul gibi sosyal alanlara yakın mesafede bulunduğu, elektrik, su, yol, sağlık, eğitim, temizlik ve çöp toplama gibi kentsel kamu hizmetlerinden yararlanabilecek konumda bulunduğu, bahçe duvarının ve peyzaj çalışmalarının olmadığı, parsel üzerinde 1 bodrum kat, 1 zemin kat ve 5 normal kat olmak üzere toplamda 6 katlı betonarme karkas bir yapının bulunduğu, bodrum katın kazan dairesi, sığınak, kömürlük, antre ve depolardan ibaret olduğu, zemin katın 6 adet dükkandan ibaret olduğu, normal katlarda ise her katta 3 adet olmak üzere toplamda 15 adet meskenden ibaret olduğu, binada toplamda 21 adet bağımsız bölümün bulunduğu, binanın kiremit örtülü çatısının ve asansörünün bulunduğu, binanın yapı ruhsatının 19/08/1992 tarihinde alındığı, yapı kullanma izin belgesinin ise 26/12/1995 tarihinde alındığı, binanın 21-30 yaş aralığında olduğu, Bor kent merkezi olarak bilinen Bor Belediyesi Eski Hizmet Binasına 460 metre mesafede kaldığı, Bor Kaymakamlık Binasına ise 800 metre mesafede kaldığı yapılan keşif ve araştırmalar neticesinde anlaşılmıştır.

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